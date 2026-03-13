Στις ΗΠΑ ο Ιρλανδός πρωθυπουργός - Στο τραπέζι των συζητήσεων η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

O Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν μεταβαίνει σήμερα το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Πατρικίου, την ώρα που οι εκκλήσεις πληθαίνουν στη χώρα για έναν ισχυρό λόγο απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παρότι τα πολιτιστικά και εμπορικά θέματα θα κυριαρχήσουν στο πρόγραμμα της τετραήμερης αυτής επίσκεψης, το σημαντικότερο σημείο αναμένεται να είναι η κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο την Τρίτη στην Ουάσινγκτον.

Πριν από αυτό, ο Μίχολ Μάρτιν θα μεταβεί το Σάββατο και την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια για να συναντήσει την πολυάριθμη ιρλανδέζικη διασπορά.

Η επίσκεψη -μια ετήσια παράδοση στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών- πραγματοποιείται μετά τις έντονες επικρίσεις της Ιρλανδής προέδρου Κάθριν Κόνολι, για τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, ο οποίος άρχισε με τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, μετά τα οποία ακολούθησαν τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Η Κόνολι εξελέγη τον Νοέμβριο σε αυτή τη θέση, ο ρόλος της οποίας είναι κυρίως εθιμοτυπικός. Η Ιρλανδή πρόεδρος χαρακτήρισε το περασμένο Σαββατοκύριακο τις επιθέσεις κατά του Ιράν "σκόπιμη επίθεση κατά του διεθνούς δικαίου" μια θέση που έρχεται σε αντίθεση με την πιο προσεκτική γραμμή που έχει υιοθετήσει έως σήμερα η κεντροδεξιά κυβέρνηση συνασπισμού.

Ορισμένοι βουλευτές στην Ιρλανδία κάλεσαν τον Μάρτιν να φανεί επίσης πιο επιθετικός, και μάλιστα να μην συναντήσει τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του.

Ο πρωθυπουργός, που προέρχεται από το κεντροδεξιό κόμμα Fianna Fail θα πρέπει να επιχειρήσει μια άσκηση ισορροπίας, δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γκέιλ ΜακΕλρόι, πολιτική αναλύτρια στο Trinity College του Δουβλίνου.

«Η Ιρλανδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικές επενδύσεις, αλλά είμαστε επίσης μια χώρα στρατιωτικά ουδέτερη που υπερασπίζεται τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου» και «πολλά μέλη της ιρλανδικής κυβέρνησης παρακολουθούν (τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή) με βαθιά δυσφορία», υπογραμμίζει.

Πολλοί αμερικανικοί τεχνολογικοί και φαρμακευτικοί κολοσσοί έχουν εγκαταστήσει την ευρωπαϊκή τους έδρα σε αυτή τη χώρα της ΕΕ, και απολαμβάνουν ευνοϊκούς φορολογικούς όρους. Οι τρεις από αυτούς, Apple, Microsoft και η φαρμακευτική Eli Lilly, θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των εσόδων από τον φόρο εταιριών στην Ιρλανδία το 2024.

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το (αριστερό) Sinn Féin, προειδοποίησε ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού δεν θα πρέπει να προσδώσει νομιμότητα σε έναν «αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο» κατά του Ιράν.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται επίσης σε μια ευαίσθητη στιγμή για τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Ιρλανδία θα αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία τον Ιούλιο.

Οι εντάσεις που προκάλεσαν οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία και κατά της Ισπανίας, την οποία κατηγορεί ότι δεν ξοδεύει αρκετά για την άμυνά της και ότι δεν στήριξε τις ΗΠΑ στα πλήγματά τους κατά του Ιράν, έθεσαν εκ νέου σε δοκιμασία τις διατλαντικές σχέσεις.

«Η Ευρώπη θα παρακολουθεί πιο προσεκτικά απ' ό,τι συνήθως" την παρουσία και την επίδοση του Μίχολ Μάρτιν στην Ουάσινγκτον», δηλώνει η Γκέιλ ΜακΕλρόι.