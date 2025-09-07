Στις κάλπες προσέρχονται μέχρι τη Δευτέρα οι Νορβηγοί, με τα ενεργειακά «ψηλά» στην προσοχή

Οι Νορβηγοί προσήλθαν στις κάλπες την Κυριακή για την πρώτη από τις δύο ημέρες των εκλογών, σε μια «σφιχτή» αναμέτρηση μεταξύ ενός μπλοκ με επικεφαλής το κυβερνών Εργατικό Κόμμα και ενός δεξιού μπλοκ με επικεφαλής το λαϊκιστικό Κόμμα Προόδου και τους Συντηρητικούς.

Τουλάχιστον εννέα πολιτικά κόμματα αναμένεται να κερδίσουν έδρες στις κοινοβουλευτικές εκλογές που ολοκληρώνονται το βράδυ της Δευτέρας, αλλά μόνο οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων κομμάτων είναι υποψήφιοι για την πρωθυπουργία.

Τα βασικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας ήταν το κόστος ζωής, η φορολογία και οι δημόσιες υπηρεσίες, και το αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, καθώς και στη διαχείριση του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας, ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η γεωπολιτική έχει μεγάλη σημασία για τους ψηφοφόρους, και οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει το Εργατικό Κόμμα και τον ηγέτη του, τον πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε, πρώην υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος παρουσιάζεται ως αξιόπιστος ηγέτης.

Το Εργατικό Κόμμα και τέσσερα μικρότερα κόμματα αναμένεται να κερδίσουν 88 έδρες στο νορβηγικό κοινοβούλιο, τρεις περισσότερες από το ελάχιστο που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία και λιγότερες από τις συνολικές 100 έδρες που είχε η αριστερά το 2021, σύμφωνα με τον μέσο όρο των πρόσφατων δημοσκοπήσεων.

Το Κόμμα Προόδου και το Συντηρητικό Κόμμα, μαζί με δύο μικρότερα κόμματα, αναμένεται να κερδίσουν τις υπόλοιπες 81 έδρες, αλλά η διαφορά στις δημοσκοπήσεις μεταξύ του αριστερού και του δεξιού μπλοκ παραμένει εντός του περιθωρίου σφάλματος.

Από το 2021, ο Στόρε χρειάζεται την υποστήριξη του αγροτικού Κεντρώου Κόμματος και της Σοσιαλιστικής Αριστεράς για να προωθήσει την ατζέντα του, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ίσως χρειαστεί να διευρύνει το πεδίο δράσης του ώστε να συμπεριλάβει το Κομμουνιστικό Κόμμα και τους Πράσινους.

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Στόρε θα επανεκλεγεί, αλλά θα πρόκειται για μια «tutti frutti» συμμαχία, η οποία θα ακολουθήσει πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις», δήλωσε ο Γιόνας Στάιν, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Τρόμσο.

Οι απαιτήσεις των Πρασίνων και των Κομμουνιστών μπορεί να περιλαμβάνουν αυστηρότερους περιορισμούς στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, περισσότερους φόρους για τους πλούσιους και τους υψηλόμισθους, και περισσότερες συνολικές δαπάνες από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Η επιστροφή στην εξουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στη Νορβηγία, μια χώρα 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων με οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές και κοινά σύνορα με τη Ρωσία στην Αρκτική.

Το Εργατικό Κόμμα φαίνεται να κερδίζει περίπου το 27% των ψήφων, σύμφωνα με τον μέσο όρο της δημοσκόπησης pollofpolls.no αυτού του μήνα, γεγονός που θα το καθιστούσε το μεγαλύτερο κόμμα.

Στο δεξιό στρατόπεδο, οι Συντηρητικοί της πρώην πρωθυπουργού Έρνα Σόλμπεργκ έχουν κάνει εκστρατεία για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και την κατάργηση του φόρου περιουσίας της Νορβηγίας, ο οποίος, όπως λένε, στοχεύει άδικα την ιδιοκτησία επιχειρήσεων.

Όμως, όπως και σε άλλες δυτικές χώρες, οι ψηφοφόροι στρέφονται όλο και περισσότερο προς πιο λαϊκιστικές δεξιές επιλογές. Το αντιμεταναστευτικό Προοδευτικό Κόμμα της Σίλβι Λιστάουγκ συγκεντρώνει σήμερα περίπου το 21% των ψήφων, ξεπερνώντας άνετα τους Συντηρητικούς που συγκεντρώνουν το 14%.

Η Σόλμπεργκ και η Λιστάουγκ έχουν διαφωνήσει ανοιχτά σχετικά με το ποιος θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός σε περίπτωση νίκης της δεξιάς, με αποτέλεσμα ορισμένοι ψηφοφόροι να διστάζουν να υποστηρίξουν οποιαδήποτε από τις δύο.