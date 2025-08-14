Στην Ντόχα ο αρχηγός της Μοσάντ - Συνάντηση με εμίρη του Κατάρ για εκεχειρία στη Γάζα και ομήρους

Ο διευθυντής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνεά, βρίσκεται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον ηγέτη του Κατάρ, εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, με αντικείμενο μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με το Channel 12.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται καθώς Ισραήλ, Χαμάς και οι μεσολαβητές τους προσπαθούν να επαναφέρουν τις διαπραγματεύσεις, μετά το αδιέξοδο του τελευταίου γύρου συνομιλιών τον Ιούλιο. Ακολούθως, η κυβέρνηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου ενέκρινε σχέδια για εισβολή στην Πόλη της Γάζας.

Τις τελευταίες ημέρες, Ισραήλ, Χαμάς, ΗΠΑ και ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής είχαν επαφές με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον 22μηνο πόλεμο και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται από ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα — τουλάχιστον 20 εκ των οποίων εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί.

Το Channel 12 μετέδωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής διαπραγματευτικής ομάδας στην Ντόχα.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα αραβικής εφημερίδας, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, η Χαμάς ενημέρωσε την Αίγυπτο ότι είναι διατεθειμένη να αποσύρει τους μαχητές της σε προκαθορισμένες περιοχές και να «επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της να κρατήσει τους ομήρους ζωντανούς», με αντάλλαγμα την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων, τον τερματισμό του πολέμου και την εγκατάλειψη σχεδίων κατάληψης της Γάζας.

Στη συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ, ο Μπαρνεά επρόκειτο, σύμφωνα με το Channel 12, να υπογραμμίσει ότι το Ισραήλ δεν μπλοφάρει σχετικά με την πρόθεσή του να καταλάβει τη Γάζα και ότι θα το πράξει, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων.