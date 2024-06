Ισραήλ - Χεζμπολάχ

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "Dwight D. Eisenhower" σπεύδει στην ανατολική Μεσόγειο, για να συνδράμει το Ισραήλ σε ενδεχόμενη ανάφλεξη την ώρα που η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του νοτίου Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο με συντεταγμένες και φωτογραφίες από ισραηλινές στρατηγικές τοποθεσίες. Στις φωτογραφίες, που έχουν ληφθεί από αέρος, διακρίνονται μεταξύ άλλων ο πυρηνικός αντιδραστήρας στην έρημο Νεγκέβ, το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και η αεροπορική βάση Νεβατίμ.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δήλωσε ότι «σε περίπτωση που ξεσπάσει ολοκληρωτικός πόλεμος στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ θα πολεμήσει χωρίς κανόνες και όρια».

BREAKING: #Hezbollah releases a new video marked “To whom it may concern,” with new footage & the coordinates of strategic coordinates of Israeli facilities that will be targeted in case of war on #Lebanon , including #Ben_Gurion airport… pic.twitter.com/6psLv1BxGB

Xιλιάδες φιλοιρανοί μαχητές από τη Μέση Ανατολή δηλώνουν έτοιμοι να πολεμήσουν στο πλευρό της Χεζμπολάχ εάν χρειαστεί. Ηγετικό στέλεχος «στον άξονα της αντίστασης» σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στον ανατολικό Λίβανο, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε όλο και μεγαλύτερο βάθος. Εκατό χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν απομακρυνθεί από τον βορρά Η Χεζμπολάχ έχει χάσει πάνω από 300 μαχητές της, ενώ 100.000 ισραηλινοί άμαχοι έχουν εγκαταλείψει το βόρειο Ισραήλ, καθώς οι πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ και τα ισραηλινά αντίποινα πυκνώνουν.

Κι ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των Χούθι της Υεμένης ότι χτύπησαν το Αιζενχάουερ, το αμερικανικό αεροπλανόφορο αναχώρησε από την Ερυθρά Θάλασσα με προορισμό την ανατολική Μεσόγειο υπό το φόβο κορύφωσης της έντασης στο βόρειο μέτωπο.

⚡️BREAKING:



Iran has released scenes of monitoring the aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower with drones while passing through the Strait of Hormuz.



The IRGC warned the US to leave all aircraft on the aircraft carrier while you pass through pic.twitter.com/3WbycA7uq8