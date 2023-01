Στη Λιβύη η Μελόνι για την υπογραφή συμφωνίας για το φυσικό αέριο

Στην Τρίπολη της Λιβύης βρίσκεται η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, προκειμένου να υπογράψει συμφωνία για το φυσικό αέριο, με στόχο την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, παρά την ανασφάλεια και το πολιτικό χάος στη βορειοαφρικανική χώρα.

Η Μελόνι έχει συναντήσεις με τον επικεφαλής του τριμελούς Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι και τον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπεϊμπά, επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη.

Italy PM in Tripoli to meet PM Dabaiba and to witness the signing of energy agreement between @NOC_Libya and Italian Eni. pic.twitter.com/NZuSAVE1QK