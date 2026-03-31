Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Σ. Αραβία να καταφύγουν σε ασφαλείς χώρους

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε απόψε ότι παρακολουθεί τις απειλές εναντίον Αμερικανών στη Σαουδική Αραβία και κάλεσε όλους τους πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται σε αυτήν τη χώρα να καταφύγουν σε ασφαλείς χώρους.

«Παρακολουθούμε αναφορές για απειλές σε τοποθεσίες όπου συγκεντρώνονται Αμερικανοί πολίτες», ανέφερε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία σε ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε. «Ενημερώνουμε τους Αμερικανούς πολίτες ότι ξενοδοχεία και άλλα σημεία συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ, ενδέχεται να αποτελούν πιθανούς στόχους», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία ζήτησε από τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα μέχρι νεωτέρας.

Η τελευταία οδηγία εκδόθηκε αφού οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή από αύριο, 1η Απριλίου, σε αντίποινα για τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή