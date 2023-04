SpaceX: Αναβάλλεται η εκτόξευση του Starship - Πρόβλημα σε βαλβίδα

Η SpaceX του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την ακύρωση της πολυαναμενόμενης εκτόξευσης του νέου ισχυρού πυραύλου Starship, καθυστερώντας την πρώτη δοκιμαστική πτήση του οχήματος στο διάστημα χωρίς πλήρωμα.

Ο πύραυλος δύο σταδίων, με ύψος μεγαλύτερο από αυτό του Αγάλματος της Ελευθερίας σε ύψος 120 μέτρων, ήταν αρχικά προγραμματισμένο να εκτοξευθεί από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, κατά τη διάρκεια ενός δίωρου παραθύρου εκτόξευσης που ξεκίνησε στις 8 π.μ. τοπική ώρα (1200 GMT).

Όμως η διαστημική εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια ανακοίνωσε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση κατά τα τελευταία λεπτά της αντίστροφης μέτρησης ότι ματαιώνει την προσπάθεια πτήσης για τουλάχιστον 48 ώρες, επικαλούμενη ένα πρόβλημα συμπίεσης στον εκτοξευτήρα του πυραύλου κατώτερου σταδίου.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Η αποστολή του οχήματος στο διάστημα για πρώτη φορά θα αποτελούσε βασικό ορόσημο στη φιλοδοξία της SpaceX να στείλει ανθρώπους πίσω στο φεγγάρι και τελικά στον Άρη - τουλάχιστον αρχικά στο πλαίσιο του πρόσφατα εγκαινιασμένου προγράμματος ανθρώπινων διαστημικών πτήσεων της NASA, Artemis.

Μια επιτυχημένη πρώτη πτήση θα κατέτασσε επίσης αμέσως το σύστημα Starship ως το ισχυρότερο όχημα εκτόξευσης στη Γη.

Τόσο ο πύραυλος εκτόξευσης Super Heavy του κατώτερου σταδίου όσο και το σκάφος πλεύσης Starship του ανώτερου σταδίου που θα μεταφέρει στο διάστημα έχουν σχεδιαστεί ως επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα, ικανά να επιστρέψουν στη Γη για μαλακή προσγείωση - ένας ελιγμός που έχει γίνει ρουτίνα για τον μικρότερο πύραυλο Falcon 9 της SpaceX.

Αλλά κανένα από τα δύο στάδια δεν θα ανακτηθεί για την αναλώσιμη πρώτη δοκιμαστική πτήση στο διάστημα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει όχι περισσότερο από 90 λεπτά.

Πρωτότυπα του Starship έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια πέντε υποδιαστημικές πτήσεις σε ύψος 10 χιλιομέτρων (6 μιλίων) πάνω από τη Γη, αλλά ο εκτοξευτής Super Heavy δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ το έδαφος.

Τον Φεβρουάριο, η SpaceX έκανε μια δοκιμαστική εκτόξευση του προωθητικού πυραύλου, αναφλέγοντας 31 από τους 33 κινητήρες Raptor για περίπου 10 δευτερόλεπτα με τον πύραυλο βιδωμένο κάθετα πάνω σε μια πλατφόρμα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μόλις την περασμένη Παρασκευή χορήγησε άδεια για την πρώτη δοκιμαστική πτήση του πλήρως στοιβαγμένου πυραυλικού συστήματος, ξεπερνώντας ένα τελευταίο ρυθμιστικό εμπόδιο για την πολυαναμενόμενη εκτόξευση.

Αν όλα πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο «παράθυρο» εκτόξευσης, και οι 33 κινητήρες Raptor θα αναφλεγούν ταυτόχρονα για να απογειώσουν το Starship σε μια πτήση που θα ολοκληρώσει σχεδόν μια πλήρη τροχιά γύρω από τη Γη πριν εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα και πέσει ελεύθερα στον Ειρηνικό με υπερηχητική ταχύτητα περίπου 97 χιλιόμετρα (60 μίλια) από τις ακτές των βόρειων νησιών της Χαβάης.

Μετά τον αποχωρισμό του από το διαστημόπλοιο, ο εκτοξευτήρας Super Heavy αναμένεται να εκτελέσει την αρχή μιας ελεγχόμενης πτήσης επιστροφής πριν βυθιστεί στον Κόλπο του Μεξικού.

Όπως έχει σχεδιαστεί, ο πύραυλος Starship είναι σχεδόν δύο φορές ισχυρότερος από το Σύστημα Διαστημικής Εκτόξευσης (SLS) της NASA, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση χωρίς πλήρωμα σε τροχιά τον Νοέμβριο, στέλνοντας ένα κρουαζιερόπλοιο της NASA που ονομάζεται Orion σε ένα ταξίδι 10 ημερών γύρω από το φεγγάρι και πίσω.

Ο Μασκ με ανάρτηση του στο Twitter ανέφερε ότι μια βαλβίδα συμπίεσης φαίνεται να έχει παγώσει, οπότε αν δεν αρχίσει άμεσα να λειτουργεί, δεν θα γίνει σήμερα η εκτόξευση.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023

Ο πύραυλος, που έχει ύψος σχεδόν 120 μέτρα και είναι σχεδιασμένος να έχει σχεδόν διπλάσια ώθηση από οποιονδήποτε πύραυλο στην ιστορία θα εκτοξευόταν από το Μπόκα Τσίκα στο Τέξας στις 08:00 τοπική ώρα.

Ο Μασκ είχε από νωρίς καλέσει όλους να μετριάσουν τις προσδοκίες τους καθώς είναι συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν αστοχίες κατά την πρώτη έξοδο.

Starship launch attempt in ~7 hours — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023

«Είναι η πρώτη εκτόξευση ενός πολύ περίπλοκου, γιγαντιαίου πυραύλου, επομένως μπορεί να μην εκτοξευθεί. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί και αν δούμε οτιδήποτε που μας προκαλεί ανησυχία, θα αναβάλουμε την εκτόξευση», είπε στο Twitter Spaces ο Μασκ και πρόσθεσε:

«Εάν κάνουμε εκτόξευση, θα θεωρούσα ότι κερδίζει οτιδήποτε δεν έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της ίδιας της εξέδρας εκτόξευσης».