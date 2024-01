Σούνακ: Στο πλευρό της Ουκρανίας με στρατιωτική βοήθεια ύψους 2,9 δισ. ευρώ (vid)

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχει η χώρα του στην Ουκρανία το επόμενο οικονομικό έτος, η οποία θα φτάσει τα 2,5 δισ. λίρες (περίπου 2,9 δισ. ευρώ) και θα επισκεφθεί σήμερα το Κίεβο, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Το γραφείο του Σούνακ διευκρίνισε ότι οι επιπλέον πόροι - αυξημένοι κατά 200 εκατ. λίρες σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια -- θα βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκτήσει χιλιάδες στρατιωτικά drones, περιλαμβανομένων drones παρακολούθησης, drones θαλάσσης και drones που μπορούν να εξαπολύσουν επιθέσεις με μεγάλο βεληνεκές.

«Βρίσκομαι εδώ σήμερα με ένα μήνυμα: ούτε η Βρετανία θα υποχωρήσει», τόνισε ο Σούνακ σε ανακοίνωσή του χαιρετίζοντας την αποφασιστικότητα του Κιέβου να υπερασπιστεί τα εδάφη του έναντι της ρωσικής εισβολής. «Βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, στις πιο σκοτεινές στιγμές της και στις καλύτερες στιγμές που θα έρθουν».

Το Λονδίνο υπήρξε ένας από τους πλέον στενούς συμμάχους του Κιέβου κατά την διάρκεια της ρωσικής εισβολής. «Βρίσκομαι στην Ουκρανία για να μεταφέρω ένα απλό μήνυμα. Η υποστήριξή μας δεν κλονίζεται και δεν θα κλονισθεί» έγραψε ο Σούνακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια σημαντική συγκυρία για το Κίεβο στα σχεδόν δύο χρόνια πολέμου καθώς οι πολιτικές εσωτερικές διαμάχες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καθυστερήσει δύο μεγάλα πακέτα βοήθειας.

Το Κίεβο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια της Δύσης μετά την εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Βρετανία δήλωσε πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη παράδοση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία από οποιοδήποτε κράτος, με τα περισσότερα από αυτά να αναμένεται να κατασκευαστούν στη Βρετανία.

«Το υπουργείο Άμυνας θα συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που παρέχονται για την άμυνα της Ουκρανίας», αναφέρει ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

Το γραφείο του Σούνακ δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα υπογράψουν επίσης μια συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου-Ουκρανίας για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, σε συνέχεια της συμφωνίας της Ομάδας των Επτά (G7) να παράσχουν στην Ουκρανία διμερείς διαβεβαιώσεις ασφαλείας.

Η Βρετανία δήλωσε ότι η συμφωνία «επισημοποιεί ένα φάσμα υποστήριξης που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παράσχει και θα συνεχίσει να παρέχει για την ασφάλεια της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της ιατρικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης και της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας».

Η Ουκρανία αγωνίζεται για τις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας εδώ και δύο χρόνια, ανέφερε ο Σουνάκ σε δήλωσή του. «Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας, στις πιο σκοτεινές ώρες της και στις καλύτερες στιγμές που έρχονται».

The war in Ukraine is not over.



The Prime Minister saw first-hand today the devastation Russia continues to cause.



But the Ukrainian spirit is one of bravery and defiance.



It is a spirit that cannot be broken. pic.twitter.com/WDbSlZgvdz