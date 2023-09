Σουηδία: Περιμένουμε το πράσινο φως για την ένταξη μας στο ΝΑΤΟ από την Τουρκία

Η Σουηδία είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και περιμένει από την Τουρκία να ξεκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης της αίτησης, δήλωσε την Πέμπτη ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τομπάιας Μπίλστρομ.

Η Σουηδία υπέβαλε πέρυσι αίτηση για να ενταχθεί στην αμυντική συμμαχία, αλλά η Τουρκία και η Ουγγαρία δεν έχουν ακόμη εγκρίνει την αίτηση.

«Είμαστε απολύτως έτοιμοι και περιμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία επικύρωσης στην Άγκυρα», δήλωσε ο Μπίλστρομ σε συνέντευξη Τύπου στη Ρίγα μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των Σκανδιναβικών χωρών και της Βαλτικής.

Η Στοκχόλμη ελπίζει ότι η Τουρκία θα επικυρώσει την ένταξη όταν το τουρκικό κοινοβούλιο συνέλθει εκ νέου τον Οκτώβριο, όπως συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν σε σύνοδο κορυφής της συμμαχίας τον Ιούλιο.

Εν τω μεταξύ ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την πρέσβειρα της χώρας Μαλένα Μαρντ, κατά την οποία του επέδωσε την επιστολή με τα διαπιστευτήρια της.

President Recep Tayyip Erdoğan received Ambassador Malena Mard of Sweden at the Presidential Complex.



At the meeting, Ambassador Mard presented her letter of credence to President Erdoğan. pic.twitter.com/yC04LQ7vUe