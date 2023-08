Σουηδία: Oμοίωμα Ερντογάν με σημαία ΛΟΑΤΚΙ, οργή της Άγκυρας (vid)

Την οργή της Άγκυρας προκάλεσε εκδήλωση μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στη Στοκχόλμη το Σάββατο, πυροδοτώντας νέο γύρο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, Κούρδοι διαδηλωτές έφεραν ομοίωμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που κρατούσε τη σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, ενώ ύψωσαν σημαίες και πανό του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK), που για την Τουρκία είναι τρομοκρατική οργάνωση.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία φώναξαν επίσης συνθήματα κατά της αίτησης της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και απαίτησαν να μην γίνουν δεκτοί οι όροι της Τουρκίας.

Έντονη υπήρξε η αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο το γεγονός ότι για άλλη μια φορά, σε μια εκδήλωση στη Στοκχόλμη σήμερα (5 Αυγούστου), επετράπη σε μια ομάδα που πρόσκειται στο PKK να κάνει προπαγάνδα με τα σύμβολα της τρομοκρατικής οργάνωσης και να ασχημονήσει κατά του προέδρου μας. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στη Σουηδία τις δεσμεύσεις της να αποτρέψει τις δραστηριότητες του PKK και των προεκτάσεών του» αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

The turkish ministry of foreign affairs condemn propaganda from a "PKK-affiliated group" in todays Pride parade in Stockholm. They also condemn a "shamefull act" against the president.



This "shamefull act" was that we let our Erdogan-doll hold a rainbow-flag 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ogTu16pjT5