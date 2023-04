Σουδάν: Συνεχίζονται οι συγκρούσεις με βαρύ οπλισμό - «Στο επίκεντρο» οι εγκλωβισμένοι Έλληνες

Συνεχίζονται με «βαρύ οπλισμό» οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του στρατού του στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Μπουρχάν και παραστρατιωτικών δυνάμεων στο Σουδάν, οι οποίες, μέχρι στιγμής έχουν στοιχήσει τη ζωή σε 97 αμάχους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της Ένωσης Σουδανών Γιατρών.

Αγωνία για τους Έλληνες που βρίσκονται «σήμερα στο επίκεντρο της διαμάχης», όπως γνωστοποίησε ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββας, που παραμένει εντός της Μητρόπολης στο Χαρτούμ μαζί με 15 ακόμα άτομα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταξύ των εγκλωβισμένων βρίσκονται και δύο παιδιά.

«Χρησιμοποιούν βαρύ οπλισμό σήμερα. Δεν μπορεί κανείς να βγει έξω ούτε τις πόρτες να ανοίξει. Υπάρχουν αδέσποτες σφαίρες, οπότε είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε σημεία που δεν μπορούν να χτυπήσουν σφαίρες γιατί τις προηγούμενες ημέρες χτύπησαν και τις πόρτες και τα παράθυρα, οπότε είμαστε σε σημεία τέτοια που να μην κινδυνεύουμε» τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο θέμα των προμηθειών και τις ανάγκες που υπάρχουν τόνισε ότι «Δόξα τω Θεώ, έχουμε επάρκεια σε τρόφιμα και σε νερό. Δεν έχει ρεύμα και νερό, χρησιμοποιούμε τη γεννήτρια μία ώρα την ημέρα, μιάμιση περίπου, για να μπορέσουμε να φορτίσουμε τα κινητά και να προμηθευτούμε νερό από τα φίλτρα γιατί δεν μπορούμε να προμηθευθούμε ούτε πετρέλαιο για να έχουμε τη γεννήτρια σε συνεχή λειτουργία. Είναι δύσκολη κατάσταση[…] Περιμένουμε και ελπίζουμε σε ένα θαύμα».

