Σουδάν: Περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά εκτοπίστηκαν λόγω του πολέμου

Στο Σουδάν περισσότερο από ένα εκατομμύριο παιδιά, ανάμεσά τους 270.000 στο Νταρφούρ, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των συγκρούσεων μεταξύ του στρατού και παραστρατιωτικής ομάδας, ανακοίνωσε η Unicef, η οποία έκανε λόγο για έναν «εφιάλτη» για αυτούς τους ανήλικους, «παγιδευμένους» από τη σύγκρουση.

«Δύο μήνες πολέμου στο Σουδάν έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερου από ενός εκατομμυρίου παιδιών, ενώ 330 έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 1.900 τραυματιστεί», σημείωσε η Unicef.

Η Μαντίπ Ο’ Μπράιεν εκπρόσωπος της οργάνωσης στο Σουδάν, την οποία επικαλείται η ανακοίνωση, κατήγγειλε «τον αδυσώπητο εφιάλτη στον οποίο είναι παγιδευμένα τα παιδιά» που «φέρουν το βαρύτερο φορτίο αυτής της κρίσης».

«Τα παιδιά αποτελούν περισσότερο από τον μισό πληθυσμό του Σουδάν», μια χώρα με συνολικά 45 εκατ. κατοίκους, δήλωσε σήμερα ο Άμαρ Άμαρ περιφερειακός αξιωματούχος της Unicef αρμόδιος για την επικοινωνία.

Σύμφωνα με την οργάνωση, περισσότερα από 13,6 εκατ. παιδιά έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν. Από αυτά 620.000 πάσχουν από οξύ υποσιτισμό και τα μισά κινδυνεύουν να πεθάνουν αν δεν λάβουν έγκαιρα βοήθεια.

Since conflict broke out two months ago in Sudan, one million children have been displaced, hundreds have been killed and injured, and many are in urgent need of humanitarian assistance.



