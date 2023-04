Σουδάν: Δύο Έλληνες τραυματίστηκαν από ρουκέτα σε εκκλησία

Δύο Έλληνες τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις που μαίνονται στο Σουδάν μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, ο μητροπολίτης Νουβίας Σάββας, οι δύο Έλληνες τραυματίστηκαν στο Χαρτούμ από ρουκέτα που έπεσε κοντά σε εκκλησία μετά το τέλος της λειτουργίας της Ανάστασης.

«Ήρθαν δυο Έλληνες και μας ειδοποίησαν ότι πρέπει να σταματήσουμε γιατί έξω από το ναό έχει πολλά τάνκ, πολύ στρατό και είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Συντομεύσαμε τη λειτουργία όμως είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός καθώς αυτοί οι Έλληνες βγαίνοντας έξω από την εκκλησία και κατευθυνόμενοι προς το σπίτι τους, γιατί μένουν μέσα στην ελληνική κοινότητα, έπεσε δίπλα τους μια ρουκέτα και τους τραυμάτισε πολύ σοβαρά. Είναι στο νοσοκομείο, περιμένουμε να δούμε αν θα τους χειρουργήσουν ή όχι», τόνισε ο μητροπολίτης.

«Χτυπάνε τη Μητρόπολη με σφαίρες, υπάρχουν Ελληνικές σημαίες απ’ έξω και ποτέ δεν έχει γίνει ξανά αυτό. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη από παντού βγαίνουν καπνοί. Προφανώς έχουν χτυπήσει υπουργεία γιατί γύρω από τη Μητρόπολη είναι τα υπουργεία εξωτερικών, εσωτερικών, δικαιοσύνης, το παλάτι. Προφανώς χτυπάνε τα υπουργεία απ’ ότι φαντάζομαι γιατί δεν μπορείς να βγεις έξω είναι πολύ επικίνδυνο», επισήμανε.

Ο επίτιμος και άμισθος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, Γεράσιμος Παγουλάτος, επισήμανε: «Αυτή τη στιγμή το Χαρτούμ είναι επικίνδυνο. Πρέπει να περάσουν μια δυο μέρες, να εκτονωθεί η κατάσταση ώστε να μπορέσουν να προσγειωθούν κάποια αεροπλάνα και σε συνδυασμό με την ΕΕ που έχει την εποπτεία να μπορέσει να γίνει κάποια εκκένωση αν χρειαστεί».

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Σουδάν στην αφρικανική χώρα. «Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Σουδάν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στη χώρα αυτή. Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη εκεί να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας».

«Πάρα πολύ πυροβολισμοί έξω, σφαίρες ακούγονται, αυτό μόνο, πολύ δύσκολα. Όλοι φοβούνται, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να φύγουμε κι όλας, αν υπάρχει τρόπος αλλά και το αεροδρόμιο είναι κλειστό», σχολίασε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στο Σουδάν, Ρόμπερτ Φαχίμι.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν απορρίπτουν κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης ή διαλόγου με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) της χώρας. Στις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί και δύο Έλληνες.

«Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ή διάλογος μέχρι τη διάλυση των παραστρατιωτικών RSF», έγραψαν οι ένοπλες δυνάμεις στη σελίδα τους στο Facebook.

Στοιχεία των RSF και των ενόπλων δυνάμεων αντάλλαξαν σήμερα πυρά στο Χαρτούμ και αλλού στη χώρα σε έναν προφανή αγώνα για την ανάληψη του ελέγχου.

