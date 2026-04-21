H Μόσχα αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τις απειλές των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας να θέσουν την Υπερδνειστερία υπό τον έλεγχό τους, προειδοποίησε o γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Η ασφάλεια των Ρώσων πολιτών στην Υπερδνειστερία βρίσκεται επί του παρόντος υπό απειλή, τόνισε ο ίδιος. Ο Σοϊγκού σημείωσε ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει τους πολίτες της στην Υπερδνειστερία.

«Πρόσφατα, ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Κύριλο Μπουντάνοφ (ο οποίος έχει καταχωριστεί στη Ρωσική Ομοσπονδία στον κατάλογο τρομοκρατών και εξτρεμιστών), δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα οι Ενόπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας να πάρουν τον έλεγχο της Υπερδνειστερίας», δήλωσε ο Σοϊγκού σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Komsomolskaya Pravda».

Ο Σοϊγκού επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι ο Μπουντάνοφ «παραδέχτηκε ότι δεν θα είναι δυνατό να γίνει αυτό «χωρίς ούτε έναν πυροβολισμό».

«Φυσικά, αντιμετωπίζουμε τέτοιες δηλώσεις με απόλυτη σοβαρότητα», δήλωσε ο Σοϊγκού.