Σλοβακία: Υποστηρικτές της Ουκρανίας διαδηλώνουν κατά του πρωθυπουργού Φίτσο (pics)

Με το σύνθημα «Η Σλοβακία είναι Ευρώπη! Αρκετά με τη Ρωσία!», Σλοβάκοι υποστηρικτές της Ουκρανίας διαδήλωσαν την Παρασκευή, στην Μπρατισλάβα κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Η συγκέντρωση μπροστά από τα γραφεία της κυβέρνησης διοργανώθηκε από την πρωτοβουλία πολιτών «Ειρήνη για την Ουκρανία», που τάσσεται υπέρ της αποστολής όπλων στο Κίεβο. Εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας αυτοί εκτίμησαν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Προδοσία» και «Είμαστε Ευρώπη».

Anti-Russia protest in Slovakia last night drew 4,000 to the streets of Bratislava chanting "We are not Russia" and "We are not a Russian ragdoll," opposing PM Robert Fico's stance towards Moscow. 🇸🇰 pic.twitter.com/IQfyXkIfHl