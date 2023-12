Σλοβακία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της μείωσης των ποινών για εγκλήματα διαφθοράς

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν την Τρίτη στην Μπρατισλάβα και σε άλλες δέκα πόλεις της Σλοβακίας κατά μιας μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα, που επικρίθηκε από τις Βρυξέλλες και την αντιπολίτευση, η οποία προβλέπει τη μείωση των ποινών για διαφθορά.

Χθες, Δευτέρα, η ευρωπαϊκή εισαγγελία εκτίμησε ότι αυτά τα σχέδια μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα στη Σλοβακία αντιπροσωπεύουν «σοβαρό κίνδυνο παραβίασης του κράτους δικαίου» και μπορεί να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί ο Σλοβάκος λαϊκιστής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, περιλαμβάνουν τη χαλάρωση των κυρώσεων για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα. Η κυβέρνηση, που έχει φιλορώσους ακροδεξιούς υπουργούς, ενέκρινε επίσης την κατάργηση της εισαγγελίας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου και οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα αυτή των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία είναι μέλος της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Φίτσο, η εν λόγω υπηρεσία ήταν μεροληπτική και αντιμετώπιζε άδικα τους αξιωματούχους του λαϊκιστικού κόμματός του Smer-SD.

«Δεν θα σιωπήσουμε», ήταν το σύνθημα των διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Μπρατισλάβα. «Αντιπολίτευση, ενωθείτε κατά της μαφίας», «Φτάνει πια με τον Φίτσο», έγραφαν τα πλακάτ.

Protest against the ruSSian asset and PM of #Slovakia Fico. pic.twitter.com/cLhhP4uNMH