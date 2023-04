Σκληρή κριτική στον Μεντβέντεφ επειδή κάνει αναρτήσεις στα... αγγλικά

Σκληρή κριτική στον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, και πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό, Ντμίτρι Μενβέντεφ, άσκησε ο Ρώσος προπαγανδιστής Σεργκέι Μαρντάν, επειδή κάνει αναρτήσεις στα... αγγλικά.

Μάλιστα, πέραν της γλώσσας στην οποία έγινε η ανάρτηση, σκληρή κριτική ασκήθηκε και στο μέσο που επιλέχθηκε, καθώς είναι «απαγορευμένο από τη Μόσχα!».

Ο Μεντβέντεφ μάλιστα, είχε γίνει και θέμα στο Twitter, όταν έκανε ανάρτηση στα αγγλικά περί «εξαφάνισης της Ουκρανίας», με τον Ίλον Μασκ να αρνείται να διαγράψει την ανάρτηση.

«Αυτή η ανάρτηση είναι γραμμένη εκ μέρους του Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Γιατί είναι γραμμένη στα αγγλικά εκ μέρους του Ντμίτρι Μεντβέντεφ; Μπορεί να μού εξηγήσει κανείς αυτή την ατελείωτη επιθυμία για αυτό-υποτίμηση; Σε περίπτωση που δεν το θυμόμαστε, δεν είναι 2005 είναι 2023. (…)» ανέφερε σε εκπομπή του Μαρντάν, και συνέχισε:

«Αν πρέπει να γράφει (σε ξένη διαδικτυακή πλατφόρμα), να γράφει στα ρωσικά. Στην κρατική ρωσική γλώσσα το καταλαβαίνετε φίλοι των δημόσιων σχέσεων; Ο πρώην επικεφαλής του κράτους δεν μπορεί να γράφει στα αγγλικά, δεν μπορεί» πρόσθεσε ο Ρώσος προπαγανδιστής.

How can Medvedev post in English? It's not 2005! - Russian propagandist Mardan is appalled. pic.twitter.com/CR7L7khAJE