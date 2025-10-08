Σίσι: Ενθαρρυντικά τα μηνύματα από τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Χαμάς

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι δήλωσε ότι έλαβε «πολύ ενθαρρυντικά» μηνύματα από τους μεσολαβητές σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Χθες (σ.σ. Προχθές Δευτέρα), αντιπροσωπείες από το Κατάρ, την Αίγυπτο και απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ έφτασαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ, και τα μηνύματα που έλαβα από αυτούς είναι πολύ ενθαρρυντικά», δήλωσε σε τελετή αποφοίτησης Αιγυπτίων αστυνομικών στο Κάιρο.

Τόνισε δε στους αποφοίτους ότι η Αίγυπτος εργάζεται ακατάπαυστα για να τερματίσει τον πόλεμο και εξέφρασε επανειλημμένα την βαθιά εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ.

«Η κατάπαυση του πυρός, η επιστροφή των κρατουμένων και των αιχμαλώτων, η ανοικοδόμηση της Γάζας και η έναρξη μιας ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στην ίδρυση και την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους σημαίνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο προς μια διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε.

Επίσης, προέτρεψε τον Τραμπ να συνεχίσει να εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου και προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο στην Αίγυπτο για να υπογράψει αυτοπροσώπως μια συμφωνία για τη Γάζα, εάν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία.