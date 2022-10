Σι Τζινπίνγκ: «Ο κόσμος έχει ανάγκη την Κίνα»

Ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε πως «ο κόσμος έχει ανάγκη την Κίνα», απευθυνόμενος στον Τύπο αφού εξασφάλισε τρίτη θητεία στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος και άρα της χώρας του.

«Η Κίνα δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τον υπόλοιπο κόσμο και ο κόσμος έχει επίσης ανάγκη την Κίνα», είπε ο κ. Σι, μιλώντας με ικανοποίηση για τα «δύο θαύματα» στη χώρα του: «την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και την μακροπρόθεσμη κοινωνική σταθερότητα».

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, που εξασφάλισε τρίτη θητεία στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, τοποθέτησε πολλούς από τους στενότερους συμμάχους του στη Διαρκή Επιτροπή, το επταμελές όργανο που κρατά στην πραγματικότητα στα χέρια του την εξουσία στην Κίνα.

Ο ισχυρός άνδρας του Πεκίνου υποσχέθηκε «να εργαστεί σκληρά για να φέρει εις πέρας» τα «καθήκοντά» του.

Στο Παλάτι του Λαού, ο Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος της Κίνας τα τελευταία 10 χρόνια, ανέβηκε σήμερα στο βήμα του συνεδρίου, συνοδευόμενος από έξι πρόσωπα που ορίστηκαν στην κορυφή της κινεζικής εξουσίας, όλοι άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος και σύμμαχοι.

Ο Σι «ευχαρίστησε ειλικρινά την ολομέλεια του κόμματος για την εμπιστοσύνη προς εμάς», τη νέα ηγετική ομάδα.

Τη δεκαετία του στην ηγεσία της χώρας, ο Σι Τζινπίνγκ πέτυχε να κάνει την Κίνα δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με έναν από τους ισχυρότερους στρατούς παγκοσμίως.

Παρά την σχεδόν απόλυτη συγκέντρωση των εξουσιών, ο Σι αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με μια οικονομία που επιβραδύνεται σημαντικά, κυρίως λόγω της πολιτικής για «μηδενικά κρούσματα Covid», της κλιμάκωσης της διπλωματικής έντασης με τις ΗΠΑ και των διεθνών επικρίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το 20ό συνέδριο του ΚΚΚ ολοκληρώθηκε χθες ύστερα από μία εβδομάδα διαβουλεύσεων κεκλεισμένων των θυρών, κατά το οποίο ανανεώθηκε το 65% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ενός είδους εσωκομματικού «κοινοβουλίου», σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κατά την πρώτη τους συνεδρίαση σήμερα, τα 205 μέλη της Επιτροπής —εκ των οποίων μόλις 11 γυναίκες— όρισαν τους 24 εκπροσώπους στο Πολιτικό Γραφείο, το όργανο λήψης αποφάσεων στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε αυτό, για πρώτη φορά μέσα σε 25 χρόνια, δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Η Σουν Τσουνλάν, η μοναδική γυναίκα που συμμετείχε στο 25μελές όργανο, συνταξιοδοτήθηκε και δεν ορίστηκε καμία γυναίκα για να την αντικαταστήσει.

Ονόμασε επίσης σήμερα τη νέα Διαρκή Επιτροπή του κόμματος, ένα πανίσχυρο όργανο, που κρατά στην πραγματικότητα στα χέρια του την εξουσία στην Κίνα.

Υπό τον γενικό γραμματέα Σι Τζινπίνγκ, η Επιτροπή αποτελείται πλέον αποκλειστικά από στενούς συμμάχους του Σι.

Τα νέα μέλη

Τα τέσσερα νέα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από το στενό περιβάλλον του Σι, ενισχύοντας τη θέση του εντός του κόμματος, όπου η πίστη προς τον γενικό γραμματέα υπερισχύει των πάντων, όπως εκτιμούν πολλοί αναλυτές.

Ο Λι Τσιανγκ, επικεφαλής της κομματικής οργάνωσης στη Σαγκάη, καταλαμβάνει έτσι τη δεύτερη θέση με βάση το πρωτόκολλο, παρά το χαώδη τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το μεγάλο σε διάρκεια lockdown στη μητρόπολη την άνοιξη. Αυτό σημαίνει, κατά τα ειωθότα, ότι πρόκειται να οριστεί πρωθυπουργός κατά την ετήσια συνεδρίαση τον επόμενο Μάρτιο, αντικαθιστώντας τον 67χρονο Λι Κετσιάνγκ, που θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά του.

Ο Ντινγκ Σουεσιάνγκ, ιδιαίτερος γραμματέας του Σι Τζινπίνγκ, ο Λι Σι, επικεφαλής της κομματικής οργάνωσης στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, και ο Κάι Τσι, επικεφαλής των οργάνων του κόμματος στο Πεκίνο, ορίζονται επίσης μέλη της Διαρκούς Επιτροπής, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση από το Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο.

«Είναι όλοι τους άνθρωποι του Σι, αυτό δείχνει ότι θέλει να κυβερνήσει πέρα από μια τρίτη θητεία», δηλαδή μετά το 2027, τόνισε ο Άλφρεντ Γου Μουλουάν, ειδικός στα κινεζικά πολιτικά πράγματα στο εθνικό πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Κινεζικά ΜΜΕ: Ο Χου Τζιντάο δεν αισθανόταν καλά

Λιγες ώρες αφού ο πρώην ηγέτης της Κίνας Χου Τζιντάο απομακρύνθηκε από την τελετή λήξης του Συνεδρίου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αιτία της απροσδόκητης αυτής σκηνής ήταν ότι ο πρώην πρόεδρος «δεν αισθανόταν καλά».

«Ο Χου Τζιντάο επέμεινε να παρευρεθεί στην τελετή λήξης...παρά το γεγονός ότι πρόσφατα βρισκόταν σε ανάρρωση», διαβεβαιώνει το πρακτορείο Νέα Κίνα στο Twitter.

«Καθώς δεν αισθανόταν καλά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η ομάδα του, για το καλό της υγείας του, τον συνόδευσε σε διπλανή αίθουσα για να ξεκουραστεί. Τώρα, είναι πολύ καλύτερα», διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Όμως, η σκηνή, που μαγνητοσκοπήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), δεν μεταδόθηκε από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, που δεν αναφέρθηκαν αρχικά στο θέμα. Παράλληλα, κάθε πρόσφατη αναφορά στο όνομα του πρώην προέδρου λογοκρίθηκε και απαλείφθηκε από το κινεζικό Ιντερνετ.

Ο 79χρονος Χου Τζιντάο, πρόεδρος της Κίνας από το 2003 μέχρι το 2013, θεωρείται μεταρρυθμιστής.

Η θέση του κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου ήταν δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ στο Μέγαρο του Λαού. Στο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή του το AFP εμφανίζονται μέλη του προσωπικού να τον καλούν να σηκωθεί από την θέση του. Ενας υπάλληλος προσπαθεί να τον πιάσει από το χέρι, αλλά εκείνος αρνείται. Ο ίδιος άνθρωπος προσπαθεί να τον σηκώσει από τις μασχάλες, αλλά ο προκάτοχος του Σι Τζινπίνγκ, φανερά εξασθενημένος, συνεχίζει να αντιστέκεται.

Ο Χου Τζιντάο προσπαθεί να πάρει μαζί του έγγραφα που είναι τοποθετημένα στο έδρανό του, που φαίνεται ότι ανήκουν στον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος τα κρατάει με δύναμη.

Ακολουθεί μία συνομιλία διάρκειας σχεδόν ενός λεπτού ανάμεσα στο μέλος του προσωπικού και τον Χου Τζιντάο.

Τελικά, ο πρώην πρόεδρος πείθεται να βγει από την αίθουσα, εμφανώς χωρίς την θέλησή του, και συνοδεύεται προς την έξοδο, αφήνοντας μία κενή θέση δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ.

Την ώρα που σηκώνεται, ο Χου Τζιντάο απευθύνεται στον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος του απαντά χωρίς να τον κοιτάζει, και στον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ, τον οποίο χτυπά φιλικά στον ώμο.

Τα μέλη του προσωπικού είναι ανέκφραστα.

