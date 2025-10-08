Σχέδιο ΕΕ για σταδιακή κατάργηση των ρωσικών εισαγωγών ενέργειας έως το 2028

Οι πρεσβευτές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Τετάρτη να προχωρήσουν με το σχέδιο του μπλοκ για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το 2028, όπως δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ, ξεπερνώντας έτσι το πρώτο πολιτικό εμπόδιο του νόμου πριν από την ψηφοφορία των κυβερνήσεων αργότερα μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η ΕΕ διαπραγματεύεται νομικές προτάσεις για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028, σε μια προσπάθεια να στερήσει από το Κρεμλίνο έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση την Τετάρτη, οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν να προωθήσουν την προτεινόμενη νομοθεσία στους υπουργούς τους για έγκριση σε συνεδρίαση στις 20 Οκτωβρίου, όπως ανέφεραν τρεις διπλωμάτες στο Reuters.

Στήριξη από σχεδόν όλες τις χώρες

Οι διπλωμάτες είπαν ότι σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν εκφράσει στήριξη για τα σχέδια, κάτι που δείχνει ότι θα εγκριθούν εύκολα - παρά τις επικρίσεις από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, των οποίων οι κυβερνήσεις θέλουν να διατηρήσουν στενούς δεσμούς με τη Ρωσία.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σχετικά με τεχνικές αλλαγές πριν από την ψηφοφορία της 20ής Οκτωβρίου.

Ένα εκκρεμές ζήτημα είναι αν οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη θα πρέπει να προεγκρίνονται πριν από την παράδοση και να ελέγχεται η προέλευσή τους από τις τελωνειακές αρχές κατά την άφιξή τους στα λιμάνια της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν προέρχονται από τη Ρωσία.

Η Γαλλία και η Ιταλία έχουν δηλώσει ότι στηρίζουν το γενικό σχέδιο, αλλά επιθυμούν τα φορτία να προεγκρίνονται - εφόσον οι αρχές μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία αρκετά γρήγορα - ή εναλλακτικά να ελέγχονται κατά την άφιξή τους στην ΕΕ, ώστε να τηρείται η απαγόρευση, όπως ανέφεραν διπλωμάτες της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι αν εγκριθεί, ο νόμος θα θέσει τέλος στην εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο που διαρκεί δεκαετίες - σταδιακά καταργώντας τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω νέων συμβολαίων από τον Ιανουάριο του 2026, των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων συμβολαίων από τον Ιούνιο του 2026 και των μακροπρόθεσμων συμβολαίων τον Ιανουάριο του 2028.

Χώρες όπως η Ουγγαρία, η Γαλλία και το Βέλγιο εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο - το οποίο αντιστοιχεί στο 12% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ, έναντι 45% πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο νόμος θα υποχρεώσει την Ουγγαρία και τη Σλοβακία - τις δύο χώρες που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο - να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για τον τερματισμό αυτών των εισαγωγών έως το 2028.

Απαιτείται «ειδική πλειοψηφία» των κρατών-μελών της ΕΕ - δηλαδή τουλάχιστον το 55% - για την έγκριση των σχεδίων. Μόλις συμβεί αυτό, οι χώρες της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τελικό νόμο.

Παράλληλα, η ΕΕ διαπραγματεύεται επίσης ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα απαγορεύσει το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ένα χρόνο νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2027.