Σερβία: Νίκη και αυτοδυναμία για το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Βούτσιτς

Η υπηρεσιακή πρωθυπουργός της Σερβίας Άννα Μπρνάμπιτς ανακοίνωσε ότι με καταμετρημένο το 50% των ψήφων, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα λαμβάνει ποσοστό 47,1%.

Ο συνασπισμός των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων «Η Σερβία ενάντια στη βία» έλαβε το 23,1% των ψήφων. Οι Σοσιαλιστές το 6,8%, ο συνασπισμός των εθνικιστών «Ελπίδα» το 4,8%, το νεοσύστατο κόμμα «Η Φωνή του Λαού», του οποίου ηγείται ο γιατρός, αρνητής των εμβολίων, Μπράνιμιρ Νεστόροβιτς, έλαβε το 4,8%

Αν επιβεβαιωθούν μέχρι το τέλος της καταμέτρησης τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Μπρνάμπιτς τότε το Σερβικό Προοδευτικό κόμμα καταλαμβάνει τις 129 από τις 250 έδρες στο Κοινοβούλιο.

Στην προηγούμενη Βουλή κατείχε 120 έδρες.

Σύμφωνα με το 78,1% της καταμέτρησης δείγματος εκλογικών τμημάτων από τα ινστιτούτα CeSID/Ipsos, το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 46,5%, η Σερβία ενάντια στη Βία 23,3% και οι Σοσιαλιστές 6,8%.

SNS+-EPP: 46.5% (+3.5)

SPN-S&D|G/EFA|RE: 23.3% (+4.9)

SPS/JS~S&D: 6.8% (-4.6)

NADA~NI: 4.8% (-0.6)

Mi GIN-*: 4.8% (new)

SSZ/Dveri~ID|NI: 2.8% (-4.7)

