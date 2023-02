Σεισμός Τουρκία: Πάνω από 17.600 οι νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 17.674, ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 72.879 μετά τους ισχυρούς σεισμούς της Δευτέρας στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο αντιπρόεδρο Φουάτ Οκτάι.

#BREAKING Death toll rises to 17,674, number of injured hits 72,879 in wake of Monday's powerful earthquakes in southern Türkiye, Vice President Fuat Oktay says pic.twitter.com/oxX3ilYNCs