Σεισμός στο βορειοανατολικό Ιράν: Τέσσερις νεκροί, 120 τραυματίες

Σεισμός μεγέθους περίπου 5 βαθμών σημειώθηκε την Τρίτη στην πόλη Κασμάρ στο βορειοανατολικό Ιράν προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 120 άλλων, μετέδωσε επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Ο σεισμός μεγέθους σχεδόν 5 βαθμών σημειώθηκε στις 13:24 τοπική ώρα (12:54 ώρα Ελλάδας) στην Κασμάρ, ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο τοπικός κυβερνήτης Χοτζατολάχ Σαριατμανταρί.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε από την πλευρά του το μέγεθος του σεισμού στους 4,9 βαθμούς, διευκρινίζοντας ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χλμ.

Ο σεισμός προκάλεσε κυρίως ζημιές σε ετοιμόρροπα κτίρια σε αστικές και αγροτικές περιοχές, πρόσθεσε ο Σαριατμανταρί.

🚨🇮🇷RESCUE TEAMS DEPLOYED AFTER EARTHQUAKE IN IRAN



Following the magnitude 4.9 earthquake that struck Kashmar county, Razavi Khorasan province, the Iranian Red Crescent Society rapidly deployed teams to help.



They sent 5 teams, including sniffer dogs, to support the Helal House… https://t.co/EkilpZhTIu pic.twitter.com/crTwXq06nu