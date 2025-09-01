Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αναφορές για 500 νεκρούς και 1.000 τραυματίες (vid)

Περίπου 500 άτομα φέρεται να έχασαν τη ζωή τους και 1000 τραυματίστηκαν σε σεισμό που έπληξε την ανατολική Αφγανιστάν τη Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Radio Television Afghanistan (RTA).

Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές της Καμπούλ, υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν, δήλωσαν ότι εξακολουθούν να προσπαθούν να επιβεβαιώσουν τον επίσημο αριθμό των θυμάτων, καθώς προσπαθούν να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, ιδίως τις επαρχίες Κουνάρ (βορειοανατολικά) και Νανγκαρχάρ (νοτιοανατολικά), καθώς σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζήσαντες στα συντρίμμια σπιτιών.

📍 Rescue operations underway as strong earthquake kills over 250 in eastern Afghanistan



◼️ More than 500 people injured with death toll likely to rise as magnitude 6 quake wreaks havoc in Kunar province



◼️ Locals described it as one of the most powerful earthquakes to have hit… pic.twitter.com/tBP3byn3i7 — Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025

«Τα στοιχεία από λίγες μόνο κλινικές δείχνουν πάνω από 400 τραυματίες και δεκάδες νεκρούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Σαραφάτ Ζαμάν, σε μια δήλωση που προειδοποίησε για περισσότερα θύματα.

Εικόνες από την τηλεόραση του Reuters έδειχναν ελικόπτερα να μεταφέρουν τους πληγέντες, ενώ οι κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τους τραυματίες στα ασθενοφόρα.

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, με σημαντικές ζημιές σε πολλά άλλα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Οι αναφορές έκαναν λόγο για 250 νεκρούς και 500 τραυματίες, δήλωσε ο Νατζιμπουλάχ Χανίτ, επικεφαλής πληροφοριών της επαρχίας Κουνάρ, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός θα μπορούσε να αλλάξει.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, με εκατοντάδες τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι αρχές.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.