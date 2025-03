Σεισμός στη Μιανμάρ: Θρήνος και αγωνία στα συντρίμμια – Πάνω από 1.600 νεκροί και ισοπεδωμένες γειτονιές

Φρίκη και χάος στη Μιανμάρ από τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τις προβλέψεις των σεισμολόγων για τον αριθμό των θυμάτων να είναι ζοφερές. Η πόλη Μανταλέι έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ενώ συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, δείχνοντας διασώστες να ανασύρουν ανθρώπους από τα ερείπια με γυμνά χέρια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για 50.000 ή και 100.000 νεκρούς, ενώ οι επιζώντες περιγράφουν στιγμές απόλυτου τρόμου. Η καταστροφή αγγίζει και την Ταϊλάνδη, παρά την τεράστια απόσταση, με σκηνές απόγνωσης να εκτυλίσσονται και εκεί.

Ενδεικτικό είναι ότι η δεύτερη σε μέγεθοςπόλη, η Μανταλέι, έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί, ενώ οι διασώστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εύρεση επιζώντων στα χαλάσματα, τους οποίους προσπαθούν να ανασύρουν ακόμα και με γυμνά χέρια. Όσο οι ώρες περνούν, οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται με κάποιες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα και για 100 χιλιάδες νεκρούς.

Και στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, διασώστες έψαχναν όλη τη νύχτα για επιζώντες στα ερείπια ενός υπό ανέγερση ουρανοξύστη 33 ορόφων που κατέρρευσε, καταπλακώνοντας δεκάδες εργάτες. Γεωλόγοι εκτιμούν ότι ο η δόνηση που έπληξε την Ινδοκίνα ισοδυναμεί με την έκρηξη 334 ατομικών βομβών και προειδοποιούν ότι οι μετασεισμοί θα συνεχίσουν να ταράζουν την περιοχή.

Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στην Μιανμάρ παρεμποδίζονται από τις κατεστραμμένες υποδομές και τους κατεστραμμένους δρόμους, ανακοίνωσε σήμερα (29/3) το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Ο σεισμός 7,7 βαθμών που έπληξε χθες τη χώρα κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων κεντρικών δρόμων και γεφυρών καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές, προσθέτει η ανακοίνωση.

Πάνω από 1.644 νεκροί μέχρι στιγμής

Μέσα σε 30 ώρες, οι νεκροί έφτασαν τους 1.644 και οι τραυματίες τους 3.400, σύμφωνα με το στρατιωτικό καθεστώς. Τα συνεργεία διάσωσης και οι Αρχές με όσα μέσα διαθέτουν δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα: Να εντοπίσουν επιζώντες, να απομακρύνουν τα συντρίμμια, να ανοίξουν δρόμους για να φτάσει η βοήθεια παντού, και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Αλλά, το καθεστώς δεν ελέγχει όλη τη χώρα και οι πολίτες σε πολλές από τις πληγείσες περιοχές δίνουν αυτή τη μάχη μόνοι τους. Είναι προφανές ότι η Μιανμάρ, διαλυμένη ήδη από τον εμφύλιο, είναι ανήμπορη να αντιμετωπίσει τέτοιες εφιαλτικές συνθήκες και περιμένει τη διεθνή βοήθεια ως «μάνα εξ’ ουρανού».

Heartbreaking News💔



A massive 7.7 quake devastates Mandalay, Myanmar, and impacts Bangkok, Thailand.



A Thread Not for the soft-hearted ⚠️ pic.twitter.com/7JnzJjJQHn