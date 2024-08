Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου

Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετωρολογική Υπηρσία (JMA), όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ζημιές, ενώ η προειδοποίηση για τσουνάμι ισχύει πλέον μόνο για το νομό Μιγιαζάκι.

Ειδικότερα, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση καθώς εκτιμούν ότι τσουνάμι ενός μέτρου αναμένεται να φτάσει στη νότια Ιαπωνία στις 0730 GMT.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα νοτιοδυτικά ιαπωνικά νησιά Κιούσου και Σικόκου.

Αρχικά η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας είχε εκτιμήσει ότι σεισμός ήταν 6,9 Ρίχτερ, το μέγεθος του οποίου αναθεώρησε στην πορεία αναφέροντας ότι ήταν 7,1 Ρίχτερ.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 24 km SE of #Miyazaki-shi (#Japan) || 9 min ago (local time 16:42:57). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/iN6FSh5mUv