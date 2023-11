Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Ισλανδία - 900 σεισμικές δονήσεις σε ένα 24ωρο (vid)

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει κηρυχθεί η Ισλανδία μετά τις επαναλαμβανόμενες σεισμικές δονήσεις που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες της χώρας και τις Αρχές. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν στα νότια της χώρας περισσότερες από 900 δονήσεις –ο αριθμός προστίθεται στους δεκάδες χιλιάδες σεισμούς που έχουν πλήξει την περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ισχυρής έκρηξης του ηφαιστείου Fagradalsfjall, ενώ δρόμοι φαίνεται πως κόπηκαν «στα δύο».

Iceland declares state of emergency after series of #earthquakes.

Authorities ordered thousands of residents of the southwestern town of Grindavík to leave as a precaution.

The #Icelandic Meteorological Office announced that the risk of explosion is high. pic.twitter.com/Rv8sRzKMCV