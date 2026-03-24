Πρόεδρος Μολδαβίας: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία έκοψαν τη σύνδεσή μας με την Ευρώπη

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), η αστυνομία και η Εθνική Φρουρά στη Μόσχα τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω πληροφοριών που υποδηλώνουν την ύπαρξη απειλής για δολιοφθορά από την Ουκρανία, ανέφερε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA την Τρίτη.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία έκοψαν τη βασική σύνδεση της Μολδαβίας με την Ευρώπη, όπως αναφέρει το Reuters.

Ειδικότερα, οι ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία αποσύνδεσαν τη βασική σύνδεση της Μολδαβίας με την Ευρώπη, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου.

«Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, αλλά η κατάσταση παραμένει ευάλωτη. Η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη», ανέφερε σε δήλωση της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.