Πόλεμος στο Ισραήλ

Σε καταφύγιο στη γερμανική πρεσβεία, έσπευσε ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς καθώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Τελ Αβίβ ήχησε ο συναγερμός για ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Την είδηση μετέδωσαν Μέσα Ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές από το περιβάλλον του Γερμανού Καγκελάριου.

German Chancellor Olaf Scholz has to go to a shelter in the German embassy as a missile alarm sounds during his visit to Tel Aviv, according to sources close to him. pic.twitter.com/mBCVtphUgq