Ρώσος στρατιωτικός: Ουκρανικά drones επιχείρησαν να καταρρίψουν το ελικόπτερο του Πούτιν πάνω από το Κουρσκ

Ουκρανικά drones επιχείρησαν να καταρρίψουν το ελικόπτερο του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, πάνω από την περιοχή Κουρσκ, όπως υποστήριξε ο διοικητής της τοπικής αεράμυνας, Γιούρι Ντάσκιν, λέγοντας ότι «η ένταση της επίθεσης αυξήθηκε σημαντικά τη στιγμή που το ελικόπτερο του Ανωτάτου Διοικητή πετούσε πάνω από την περιοχή».

Ο ίδιος είπε ότι «το ελικόπτερο του προέδρου βρισκόταν ουσιαστικά στο επίκεντρο της επίθεσης η οποία αποκρούστηκε».

Ukrainian Drones Target Putin’s Helicopter Over Kursk



Ukrainian drones reportedly tried to attack Putin’s helicopter mid-flight near Kursk. Russian air defenses responded quickly and blocked the strike. No damage was reported. pic.twitter.com/TWPmGWXYhC