Ρωσικές υβριδικές απειλές: Νέες κυρώσεις της ΕΕ για παραπληροφόρηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την αντίδρασή της απέναντι στις ρωσικές υβριδικές απειλές, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε δύο οντότητες που εμπλέκονται σε εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Το Συμβούλιο της Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο, ενέταξε στη σχετική λίστα την πλατφόρμα Euromore και το ίδρυμα Pravfond, με την κατηγορία της συστηματικής διάδοσης φιλοκρεμλινικών αφηγημάτων, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η Euromore λειτουργεί ως άτυπος πολλαπλασιαστής ρωσικής προπαγάνδας, ανακυκλώνοντας περιεχόμενο που υπονομεύει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών και επιχειρεί να νομιμοποιήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, το Pravfond, χρηματοδοτούμενο από το ρωσικό κράτος, παράγει νομικό και αναλυτικό υλικό που στηρίζει βασικούς ισχυρισμούς του Κρεμλίνου, όπως περί «ναζιστικοποίησης» της Ουκρανίας και «δίωξης ρωσόφωνων πληθυσμών».

Με τη σημερινή απόφαση αυτή, οι κυρώσεις καλύπτουν πλέον 69 άτομα και 19 οντότητες. Περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση παροχής οικονομικών πόρων από ευρωπαίους πολίτες και εταιρίες.

Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση της αποσταθεροποιητικής δράσης της Ρωσίας, επιδιώκοντας την προστασία της δημοκρατίας και της ασφάλειας εντός και εκτός των συνόρων της.