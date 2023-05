Ρωσία: Σε καθεστώς «αντιτρομοκρατίας» το Μπέλγκοροντ, μετά την εισβολή μαχητών

Η Ρωσία έθεσε την περιοχή του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία και έχει γίνει τόπος ένοπλης εισβολής «σαμποτέρ», υπό το «νομικό καθεστώς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ο κυβερνήτης, ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ.

Το καθεστώς αυτό, που αποφασίστηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας (FSB), προβλέπει, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο κυβερνήτης, τη δυνατότητα απομάκρυνσης πολιτών από τις εν λόγω περιοχές, τον αυξημένο έλεγχο των τηλεπικοινωνιών, τη διευκόλυνση των επεμβάσεων των «αντιτρομοκρατικών» δυνάμεων ή τους ενισχυμένους ελέγχους ταυτοτήτων και οχημάτων.

Νωρίτερα, ο Γκλαντκόφ δήλωσε ότι «ομάδα σαμποτέρ» του ουκρανικού στρατού εισήλθε σε ρωσικό έδαφος στην περιοχή Γκρέιβοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Πριν λίγο πρόσθεσε ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και έχουν καταστραφεί δύο σπίτια και ένα κυβερνητικό κτήριο υπέστησαν ζημιές.

Σε δήλωσή του στο Telegram, ο Γκλάντκοφ δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός, η συνοριοφυλακή, η προεδρική φρουρά και η υπηρεσία ασφαλείας FSB λαμβάνουν μέτρα για την απόκρουση της εισβολής.

Legion "Freedom of Russia" and Russian Volunteer Corps (RVC) conduct an operation in the Belgorod region - Ukrainian intelligence



Ukrainian State Intelligence Service spokesman Andrei Yusov confirmed to the "Suspilne" newspaper that Legion "Freedom of Russia" and the RVC are… pic.twitter.com/9yXvNklR8Y