Κριμαία: Καταρρίφθηκε ουκρανικός πύραυλος - Επίθεση με droneς στο Μπέλγκοροντ

Πυραυλική επίθεση είναι σε εξέλιξη στην Κριμαία και οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν έναν πύραυλο, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζνοζάγιεφ.

«Οι στρατιώτες μας απωθούν μια επίθεση στην Κριμαία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε έναν πύραυλο κοντά στο αεροδρόμιο του Μπέλμπεκ. Οι προσπάθειες συνεχίζονται» έγραψε στην ανάρτησή του ο Ραζνοζάγιεφ.

