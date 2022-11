Ρωσία: Παράσημο Ανδρείας σε μισθοφόρο της Wagner που είχε δολοφονήσει δύο γυναίκες

Ο κρατούμενος Κονσταντίν Κισιλιόφ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την δολοφονία δύο γυναικών, στρατολογήθηκε από την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner και τιμήθηκε με το παράσημο της ανδρείας για τις υπηρεσίες του στον πόλεμο στην Ουκρανία, γράφει ο ιστότοπος Vaznie istorii.

Ο Κισιλιόφ εξέτιε ποινή κάθειρξης στις φυλακές ύψιστης ασφαλείας Νο 6 Μαρίι Ελ, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και για πρόκληση θανάτου εξ αμελείας. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι το 2016 ο κατηγορούμενος όντας υπό την επήρεια μέθης, επισκέφθηκε γνωστή του και επιτέθηκε σε γυναίκα που την είχε επισκεφθεί.

