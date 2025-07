Ρωσία: Μεγάλες ουκρανικές επιδρομές προκάλεσαν χάος στα αεροδρόμια της Μόσχας

Μεγάλες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Ρωσίας τη Δευτέρα προκάλεσαν χάος στα μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας, με χιλιάδες επιβάτες να περιμένουν σε ουρές ή να κοιμούνται στο πάτωμα μετά την ακύρωση ή την καθυστέρηση πτήσεων, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Χ δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα του Σερεμέτιεβο, του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ρωσίας, ανάμεσα σε ουρές ανθρώπων που περίμεναν να εξυπηρετηθούν.

Passengers stranded, sleeping on floors amid mass delays at Moscow airports



Ukrainian drone attacks forced repeated flight restrictions, snarling operations at Sheremetyevo and other hubs



While flights are now trickling in and out, exhausted travelers still may face endless… pic.twitter.com/XQdlC4tmU5