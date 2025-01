Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 25 αιχμαλώτους πολέμου με μεσολάβηση των ΗΑΕ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/01) ότι η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 25 αιχμαλώτων πολέμου ύστερα από διαπραγματεύσεις, στις οποίες μεσολάβησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, 25 Ρώσοι στρατιώτες επαναπατρίστηκαν από έδαφος ελεγχόμενο από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, 25 αιχμάλωτοι πολέμου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου στο Telegram.

Ωστόσο, οι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιδρομές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας επιτυχώς όλους τους καθορισμένους στόχους τους, ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/01) το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Σήμερα το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις (...) εξαπέλυσαν ομαδική επίθεση με όπλα υψηλής ακριβείας και επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε βασικές υποδομές αερίου και ενέργειας που υποστηρίζουν το ουκρανικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα», σημείωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν επίσης υπό τον έλεγχό τους το χωριό Ουκραΐνκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του.

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέο μπαράζ πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων την Τετάρτη (15/01) στην Ουκρανία, στοχοθετώντας υποδομές αερίου κι άλλες ενεργειακές υποδομές σε δυτικές περιφέρειες της χώρας στο πιο πρόσφατο πλήγμα της στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα εν μέσω του χειμώνα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 40 πυραύλους στη διάρκεια της πρωινής τους επίθεσης και χρησιμοποίησαν πάνω από 70 drones στη διάρκεια της νύχτας. Τα συστήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 30 πυραύλους, πρόσθεσε.

«Άλλη μια μαζική ρωσική επίθεση. Είναι τα μέσα του χειμώνα και ο στόχος για τους Ρώσους παραμένει ο ίδιος: η ενεργειακή μας υποδομή», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Μεταξύ των στόχων βρίσκονται υποδομές φυσικού αερίου και ενεργειακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης στον πληθυσμό», σημείωσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Η Μόσχα χρησιμοποίησε 43 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ και 74 drones, ανακοίνωσε παράλληλα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Τριάντα πύραυλοι και 47 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν, πρόσθεσε.

Ενεργειακές εγκαταστάσεις τέθηκαν στο στόχαστρο, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, κυρίως στις περιφέρειες Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, και Λβιβ και Ιβάνο-Φρανκίβσκ, στη δυτική.

«Χάρη στην αντιαεροπορική άμυνά μας (...) είμαστε σε θέση να διατηρούμε τη λειτουργία του αεροπορικού μας συστήματος», χαιρέτισε ο Ζελένσκι, καλώντας τους δυτικούς συμμάχους «να ενισχύσουν την αντιαεροπορική ασπίδα» της Ουκρανίας και να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους «οι οποίες δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τελείως»

