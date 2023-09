Ρωσία: Επίθεση ουκρανικού drone στο Μπριάνσκ - Στις φλόγες κτίριο

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Μπριάνσκ στη νότια Ρωσία, δήλωσε ο κυβερνήτης, με αποτέλεσμα ένα κτίριο διοικητικών υπηρεσιών να τυλιχθεί στις φλόγες, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Russian media report that the largest microelectronics factory in Russia is on fire.



Kremniy El in Bryansk is the main producer of microelectronics used in military equipment. pic.twitter.com/kn378lyadR