Ρωσία: Εκρήξεις και πυρά κοντά στο Νοβορoσίσκ, μεγάλο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) σε βάση του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή όπου βρίσκεται το λιμάνι στρατηγικής σημασίας Ναβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, διαβεβαιώνοντας πως η επίθεση αυτή αποκρούστηκε, όπως μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Έκανε λόγο για τουλάχιστον δυο ναυτικά drones που καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την ίδια ώρα, πηγές των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας αναφέρουν ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε ρωσικό πολεμικό πλοίο.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το Olenegorsky Gornyak υπέστη σοβαρή διάρρηξη και επί του παρόντος δεν μπορεί να εκτελέσει τις πολεμικές του αποστολές», δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Το συγκεκριμένο πλοίο, ανήκει στον Βόρειο Στόλο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού και μπορεί να μεταφέρει φορτίο 450 τόνων, καθώς και 25 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Πρόσφατα, αξιοποιήθηκε για τη μεταφορά πολιτικών οχημάτων και αγαθών από και προς την Κριμαία.

