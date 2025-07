Ρωσία - Βόρεια Κορέα: Ο Λαβρόφ συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε το Σάββατο με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, στη διάρκεια επίσκεψης του στη Βόρεια Κορέα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο των Εξωτερικών.

Το υπουργείο ανάρτησε στο Telegram μία φωτογραφία των δύο αντρών, στη διάρκεια της συνάντησης τους που πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή πόλη Ουονσάν της Βόρειας Κορέας.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν εμβαθύνει τις σχέσεις τους εξαιτίας της πολεμικής διαμάχης στην Ουκρανία. Χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες αναπτύχθηκαν για μήνες στο μέτωπο των συγκρούσεων, προκειμένου να διώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις από τη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

