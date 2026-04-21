Rosatom: Τουρκικές εταιρείες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μερίδιο στον πυρηνικό σταθμό του Άκουγιου

Ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ δήλωσε σήμερα ότι τουρκικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση μεριδίου στον πυρηνικό σταθμό του Άκουγιου στην Τουρκία.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει σε νέα χρηματοδότηση 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το έργο και ότι η Άγκυρα ανέμενε ότι ο σταθμός να τεθεί σε λειτουργία το 2026, μετά από καθυστερήσεις οι οποίες ανέτειλαν τον στόχο της λειτουργίας για το 2025.

Η Rosatom κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Άκουγιου, στην επαρχία της Μερσίνας βάσει συμφωνίας που υπεγράφη το 2010 ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.