RIA Novosti: Έφτασε στην Κούβα το ρωσικό τάνκερ με 100.000 τόνους αργού πετρελαίου

Ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο που μετέφερε ανθρωπιστική αποστολή 100.000 τόνων αργού πετρελαίου έφτασε στην Κούβα τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Το πλοίο Anatoly Kolodkin, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις, αφίχθη στη χώρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είχε κανένα πρόβλημα» με ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου που παρέδιδε καύσιμα στην Κούβα.

Τα σχόλια του Τραμπ φάνηκαν να σηματοδοτούν μια απότομη αλλαγή πολιτικής, δεδομένου ότι η κυβέρνησή του είχε επιβάλει αποτελεσματικό πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Αβάνα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε: «Αν μια χώρα θέλει να στείλει πετρέλαιο στην Κούβα αυτή τη στιγμή, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, είτε πρόκειται για τη Ρωσία είτε όχι».

Η Κούβα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, αλλά ουσιαστικά έχει αποκοπεί από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν οι ΗΠΑ με μια έκτακτη στρατιωτική επιχείρηση συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε στη συνέχεια να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα έστελνε αργό πετρέλαιο στην Κούβα, ωθώντας χώρες όπως το Μεξικό να σταματήσουν τις αποστολές

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το νησί δεν είχε λάβει αποστολές πετρελαίου για περισσότερους από τρεις μήνες.

Το νησί των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων έχει αντιμετωπίσει μια σειρά διακοπών ρεύματος τις τελευταίες εβδομάδες και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι τα κουβανικά νοσοκομεία δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και εντατικής θεραπείας.

«Η Κούβα έχει τελειώσει, έχουν ένα κακό καθεστώς και έχουν πολύ κακή και διεφθαρμένη ηγεσία και το αν θα αποκτήσουν ή όχι ένα καράβι πετρέλαιο δεν θα έχει σημασία», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή.