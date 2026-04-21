Reuters: Η Ρωσία θα διακόψει τις ροές πετρελαίου από το Καζακστάν στη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba

Η Ρωσία αναμένεται να διακόψει από την 1η Μαΐου τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba, σύμφωνα με τρεις πηγές από τον κλάδο της βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα πηγές, που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι το αναθεωρημένο πρόγραμμα εξαγωγών έχει ήδη αποσταλεί σε Καζακστάν και Γερμανία.

Οι πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις της Ρωσία με τη Γερμανία έχουν επιδεινωθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με το Βερολίνο να στηρίζει το Κίεβο.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν είχε γνώση μιας τέτοιας κίνησης. «Θα προσπαθήσουμε να το επιβεβαιώσουμε», ανέφερε σε δημοσιογράφους.

Η Γερμανία έθεσε το 2022 υπό κρατικό έλεγχο τις τοπικές μονάδες της Rosneft, της μεγαλύτερης ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας, ανατρέποντας δεκαετίες ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba ανήλθαν το 2025 σε 2,146 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή περίπου 43.000 βαρέλια ημερησίως, αυξημένες κατά 44% σε σύγκριση με το 2024.

Το Καζακστάν προμηθεύει τη Γερμανία μέσω του βόρειου κλάδου του αγωγού, που διέρχεται από την Πολωνία, ενώ οι ροές έχουν διακοπεί επανειλημμένα λόγω επιθέσεων ουκρανικών drones σε ρωσικό έδαφος.

Το διυλιστήριο PCK στο Σβεντ, ένα από τα μεγαλύτερα της Γερμανίας, τροφοδοτείται εν μέρει με καζακικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού, μετά τη διακοπή των ρωσικών παραδόσεων το 2022, με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.