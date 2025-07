Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Κεντάκι: Πολλοί τραυματίες - Νεκρός ο δράστης (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο Λέξινγκτον του Κεντάκι, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στο αεροδρόμιο Blue Grass, πυροβολώντας αστυνομικό και στη συνέχεια διέφυγε σε εκκλησία στη Richmond Road, όπου τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους πριν πέσει νεκρός.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Lexington Herald-Leader, το επεισόδιο ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής όταν ένας αστυνομικός της Πολιτειακής Αστυνομίας δέχθηκε πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο Blue Grass, στην κομητεία Φαγιέτ.

Ο ύποπτος διέφυγε και μετέβη στην εκκλησία Richmond Road Baptist Church, περίπου 27 χλμ. μακριά, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους.

Πολλά άτομα – μεταξύ αυτών και ο αστυνομικός – τραυματίστηκαν σε σειρά πυροβολισμών γύρω από το Λέξινγκτον στο Κεντάκι, την Κυριακή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίρ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο δράστης είναι νεκρός.

Η Πολιτειακή Αστυνομία και η Αστυνομία του Λέξινγκτον συνέλαβαν τον ύποπτο στην εκκλησία, πριν ανακοινωθεί αργότερα ο θάνατός του.

«Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλους όσοι επλήγησαν από αυτές τις ανούσιες πράξεις βίας», δήλωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίρ.

Η αστυνομία του Κεντάκι επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή και ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του.



WITNESS: Officer pulled over vehicle at Blue Grass Airport in Lexington, Kentucky. When witness passed, shots were fired causing officer to fall back onto the street. pic.twitter.com/uk9DOPIh6O