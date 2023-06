Πυρκαγιές στον Καναδά: Η Νότια Αφρική στέλνει εκατοντάδες πυροσβέστες ακόμη (vid)

Κάτω από τον καυτό ήλιο, 200 μέλη της πυροσβεστικής της Νότιας Αφρικής έκαναν την τελευταία τους εκπαίδευση προτού περάσουν στη δράση: σήμερα αναχωρούν για τον Καναδά, χώρα αντιμέτωπη με δασικές πυρκαγιές άνευ προηγουμένου.

Στη χώρα της βόρειας Αμερικής οι φλόγες έχουν καταβροχθίσει 46 εκατομμύρια στρέμματα δασών και ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Έπειτα από βραχεία ανάπαυλα οι πυρκαγιές διπλασιάστηκαν, ενισχύθηκαν και πλήττουν διάφορες καναδικές επαρχίες από το σαββατοκύριακο.

Ομάδα 200 πυροσβεστών από τη Νότια Αφρική συμμετέχει ήδη στις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πυρκαγιές στην Αλμπέρτα (δυτικά), από την περασμένη εβδομάδα. Βίντεο από την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, που τους εικονίζει να τραγουδούν μαζί, γνώρισε μεγάλη διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλοι τόσοι θα αναπτυχθούν στην ίδια επαρχία. Η υποστήριξη αυτή εγγράφεται στο πλαίσιο συμφωνίας αλληλοβοήθειας των δύο κυβερνήσεων σε περιπτώσεις πυρκαγιών στις veld (σ.σ. στις σαβάνες, περιοχές με χαμηλή βλάστηση στη Νότια Αφρική) ή πυρκαγιών σε καναδικά δάση.

