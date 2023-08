Πυρκαγιές Καναδά: Η Βρετανική Κολομβία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (vid)

Η δυτική επαρχία Βρετανική Κολομβία στον Καναδά κηρύχθηκε την Παρασκευή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πυροσβέστες μάχονται με τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στους λόφους και στα βουνά πάνω από την πόλη Δυτική Κελόουνα, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Δυτική Κελόουνα, μια πόλη 36.000 κατοίκων, βρίσκεται κάπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά του Βανκούβερ. Απομακρύνσεις κατοίκων γίνονται επίσης βόρεια της κοντινής Κελόουνα, μιας πόλης 150.000 κατοίκων, που βρίσκεται επίσης στη λίμνη Οκανάγκαν.

Canada is enduring its worst wildfire season with more than 1,000 active fires burning across the country, including 230 in the Northwest Territories. Teams were working to evacuate Hay River as the fire approached https://t.co/5I7mZHlkkX pic.twitter.com/ipOtTnqsUP — Reuters (@Reuters) August 17, 2023

Οι φλόγες και ο καπνός είναι ορατοί από τη Δυτική Κελόουνα και ο καπνός έχει καλύψει τον ουρανό πάνω από την κοιλάδα που περιβάλλει τη λίμνη. Νωρίτερα ο εναέριος χώρος στην περιοχή είχε κλείσει προκειμένου να επιχειρήσουν βομβαρδιστικά που κάνουν ρίψεις νερού.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία της επαρχίας μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, στους δημοσιογράφους μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. «Αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση έφθασε σε μια κορυφή απόψε. Μέσα στις τελευταίες 24 ώρες η κατάσταση εξελίχθηκε και επιδεινώθηκε ραγδαία».

Από περίπου 4.500 ανθρώπους που είχαν λάβει εντολή να φύγουν από τα σπίτια τους ο αριθμός έχει φθάσει περίπου τους 15.000 τις τελευταίες 24 ώρες. Άλλοι 20.000 έχουν ειδοποιηθεί να είναι έτοιμοι για εκκένωση.

«Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη αυτή τη στιγμή, και οπωσδήποτε μας περιμένουν δύσκολες μέρες», είπε ο Έμπι.

Περισσότερες από 2.400 ιδιοκτησίες είχαν εκκενωθεί νωρίτερα στη Δυτική Κελόουνα, δήλωσαν αξιωματούχοι, και αρκετά κτίρια καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

UPDATE 🚨 - Kelowna Creek Fires (Developing)



More than 1000 homes were affected so far.



Nearly 168,000 people had to be evacuated in total.



230 active fire fighters on scene#Kelowna #Canada #Wilden #UnitedStates #Usa #Wildfire #Fire pic.twitter.com/ybYABfKE0H — T R U T H P O L E (@Truthpole) August 18, 2023

«Δώσαμε σκληρή μάχη χθες βράδυ για να προστατεύσουμε την κοινότητά μας». δήλωσε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ο Τζέισον Μπρόλαντ, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Δυτικής Κελόουνα. «Η νύχτα έγινε μέρα λόγω της φωτιάς».

Η έκταση των πυρκαγιών και η διαταραχή της ζωής και της γης υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της χειρότερης περιόδου πυρκαγιών φέτος στον Καναδά, με περισσότερες από 1.000 ενεργές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Κάπου 1.425 χιλιόμετρα βορειοανατολικά, οι φλόγες που απειλούν το Γέλοουναϊφ, πρωτεύουσα των Βορείων Εδαφών, δεν προχώρησαν πολύ, ανέφερε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, χάρη στις αποτελεσματικές προσπάθειες των πυροσβεστών.

Ωστόσο, ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να σπρώχνουν την πυρκαγιά προς την πόλη και θα μπορούσε να φθάσει στα περίχωρά της τις επόμενες ώρες.

Η φωτιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης. Πυρκαγιές μαίνονται και από τις δύο πλευρές του μοναδικού αυτοκινητόδρομου που οδηγεί έξω από την πόλη, που παρέμεινε ανοικτός.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (πρώτες ώρες του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), 19.000 από τους 20.000 κατοίκους της πόλης είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Περιβάλλοντος και Κοινοτήτων Σέιν Τόμσον.

«Ορισμένοι επιλέγουν να προστατευθούν επί τόπου. Αν είστε ακόμη στο Γέλοουναϊφ και δεν είστε απαραίτητοι για την απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, παρακαλώ εκκενώστε», είπε ο Τόμσον.

«Υπάρχει πραγματική πιθανότητα οι αυτοκινητόδρομοι και το αεροδρόμιο να επηρεαστούν από αυτές τις πυρκαγιές».

Ειδικοί λένε πως η κλιματική αλλαγή έχει επιτείνει το πρόβλημα των πυρκαγιών. Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν συμβάλει στον αριθμό και στην ένταση των πυρκαγιών φέτος, σύμφωνα με αξιωματούχους. Σε μεγάλο μέρος του Καναδά οι συνθήκες ήταν αφύσικα ξηρές.