Πυρκαγιά στο Νιου Τζέρσεϊ: Χιλιάδες στρέμματα κάηκαν - Άμεση εκκένωση περίπου 3.000 κατοίκων (vid)

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της τρίτης(22/04) στην κομητεία Όσιαν του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, με χιλιάδες στέμματα να έχουν καεί οδηγώντας στην άμεση εκκένωση περίπου 3.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δασών του Νιου Τζέρσεϊ, η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Μέχρι την Τετάρτη (23/04) το πρωί είχε τεθεί υπό έλεγχο μόλις το 10%, ενώ τα αίτια της εκδήλωσής της παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με το CNN, προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο από τις φλόγες απειλούνται περισσότερα από 1.300 κτίρια.

Πάνω από 26.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στην κομητεία Όσιαν, σύμφωνα με το PowerOutage.US.

🚨 #BREAKING : A major forest fire has broken out in parts of southern New Jersey, prompting evacuations as the blaze threatens nearby homes and buildings 📌 #Waretown | #NewJersey Watch as residents in nearby towns scramble to evacuate while numerous law enforcement and emergency… pic.twitter.com/kOkGUUwRVu

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της κομητείας Όσιαν, Τζον Λομπάρντι, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο ότι έχουν ήδη υποστεί ζημιές αρκετές επιχειρήσεις σε βιομηχανικό πάρκο στην πόλη Λέισι. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες καταστροφές σε κατοικίες, ωστόσο η κατάσταση παραμένει ρευστή, επισήμανε ο ίδιος.

The Jones Road Wildfire in Ocean County, New Jersey has now ballooned to 8,500 acres and is 10% contained.

1,320 structures are now threatened by the blaze, and over 3,000 people have been forced to evacuate.

A damage assessment is underway. https://t.co/xO9N9DUXQ9