Πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Αραντ: 59 τραυματίες, οι έξι σοβαρά

Τουλάχιστον 59 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, οι έξι σοβαρά, από το άμεσο πλήγμα ιρανικού πυραύλου στην πόλη Αραντ, στο νότιο Ισραήλ, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από την Ντιμόνα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ισραηλινών υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom (MDA).

«Οι γιατροί και οι διασώστες του Magen David Adom προσφέρουν φροντίδα και μεταφέρουν 59 τραυματίες προς τα νοσοκομεία με δεκάδες ασθενοφόρα, κινητές μονάδες εντατικής φροντίδας, ελικόπτερα και την συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του MDA.

Οι ομάδες του MDA συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια και τα κτίρια.