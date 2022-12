Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε σήμερα, ο ύποπτος της δολοφονίας τριών Κούρδων την περασμένη Παρασκευή σε κουρδικό πολιτιστικό κέντρο, στο Παρίσι, αναφέρει το AFP. Νωρίτερα σήμερα, η εισαγγελία της πόλης ανακοίνωσε ότι τέθηκε υπό επίσημη έρευνα. Ενώ, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, το να τεθεί κάποιος υπό επίσημη έρευνα σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρά ή αδιάσειστα στοιχεία που υποδηλώνουν εμπλοκή ενός υπόπτου σε έγκλημα.

A horrible murder of 3 Kurds in Paris. This is the aftermath. Mass immigration DOES NOT WORK & has been a disaster in France.pic.twitter.com/DrXwpUfHPU