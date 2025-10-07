Προειδοποιεί η πρωθυπουργός της Δανίας: Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει να έχει πια σε έναν βαθμό «ξεχάσει» τη Γροιλανδία, αλλά εκείνος «θα επιστρέψει», προειδοποίησε την Τρίτη η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σύμφωνα με το Politico.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειχνε νωρίτερα φέτος να έχει «εμμονή» με αυτό το νησί της Αρκτικής με τους μόλις 60.000 κατοίκους. Ο ίδιος έλεγε μάλιστα ανοιχτά ότι θα ήθελε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, αν και αυτή αποτελεί αυτοδιοικούμενη περιοχή της Δανίας.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η προσοχή του Αμερικανού προέδρου δείχνει να έχει πια μετατοπιστεί σε άλλα θέματα.

«Αυτήν τη στιγμή υπάρχει ίσως η αίσθηση ότι μπορούμε να αναστενάξουμε με ανακούφιση […] Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν μπορούμε», δήλωσε σήμερα η Φρεντέρικσεν.

«Ο,τι και να συμβεί, υποστηρίζουμε τη Γροιλανδία στον καθορισμό του μέλλοντός της. Δεν θα απειληθούμε, ούτε θα εκφοβιστούμε…», πρόσθεσε.