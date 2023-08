Πραξικόπημα στην Γκαμπόν: Έκτακτη συνάντηση των χωρών της Αφρικανικής Ένωσης

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης Γουίλι Νιαμίτγουε δήλωσε την Τετάρτη ότι συγκάλεσε επειγόντως συνάντηση με το Μπουρούντι, τη Σενεγάλη και το Καμερούν για να αναλύσει την κατάσταση στην Γκαμπόν, όπου, όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη απόπειρα πραξικοπήματος.

Εν τω μεταξύ ένας αξιωματικός του στρατού της Γκαμπόν, ο Μπράις Ολίγκουι Ενγκέμα, δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde ότι οι στρατηγοί θα συναντηθούν την Τετάρτη για να αποφασίσουν ποιος θα ηγηθεί της μετάβασης, αφού οι στρατιωτικοί δήλωσαν ότι κατέλαβαν την εξουσία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τετάρτη, στρατιωτικοί αξιωματικοί ανακοίνωσαν την ανατροπή της κυβέρνησης στην Γκαμπόν, σε ένα προφανές πραξικόπημα με στόχο τον πρόεδρο Άλι Μπόνγκο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 14 χρόνια και μόλις επανεξελέγη.

Ο Αλί Μπονγκό, η οικογένεια του οποίου κυβερνά την πλούσια σε πετρέλαιο αφρικανική χώρα για περισσότερα από 55 χρόνια, σύμφωνα με τους πραξικοπηματίες βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό. Σύμφωνα με την Figaro, ένας από τους γιους του έχει επίσης συλληφθεί καθώς και πολλοί άλλοι κοντινοί του άνθρωποι με την κατηγορία της «υψίστης προδοσίας».

Ενώ οι αξιωματικοί έκαναν την τηλεοπτική τους δήλωση με την οποία ανακοίνωναν την ακύρωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ένας από τους αξιωματικούς είπε ότι "όλοι οι θεσμοί της δημοκρατίας" είχαν διαλυθεί.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας Λιμπρεβίλ για να πανηγυρίσουν το πρωί μετά τη νυχτερινή ανακοίνωση, η οποία φάνηκε να έχει γυριστεί από το προεδρικό μέγαρο, σύμφωνα με τις τηλεοπτικές εικόνες.

Gabonese in the nation's capital Libreville pour on the streets to celebrate military's decision to overthrow President Ali Bongo Ondimba.



The army has dissolved the government, the Senate, the National Assembly and the Constitutional Court, @FRANCE24



